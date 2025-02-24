Женщина пожаловалась, что ее сына избили сотрудники СИЗО-1. Инцидент якобы произошел ночью 21 февраля. На кадрах, снятых в камере следственного изолятора, видно, что все лицо и футболка мужчины в крови. Его мать просит привлечь к ответственности виновных.

Видео опубликовано на нашем Telegram-канале.

В ГСИН заявили, что в ходе проверки выяснилось — ролик является фейковым. При его съемке использовали пищевой краситель.

«Видеозапись содержит инсценировку нанесенных подследственному Р. уулу А. побоев, где в качестве крови использованы пищевые красители. При обыске в камере подследственного обнаружен мобильный телефон, с помощью которого сделано указанное видео», — рассказали в ведомстве.

В ГСИН добавили, что подследственный Р. уулу А. признался в создании фейкового видеоматериала, целью которого было искусственно вызвать общественный резонанс и тем самым попытаться дезорганизовать деятельность администрации СИЗО-1 по обеспечению безопасности и правопорядка в учреждении, соблюдению прав и законных интересов осужденных и обвиняемых.

Кроме того, в госслужбе отметили, что этот подследственный является членом ОПГ Дженго. После выяснения обстоятельств к нему применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.