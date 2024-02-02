Авария на ТЭЦ Бишкека. По факту возбуждено уголовное дело

По факту происшествия на теплоцентрали Бишкека возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

«2 февраля 2024 года примерно в 3.00 из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв оборудования. В результате произошедшего пять работников с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения и приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и предприятия города, причинен ущерб в особо крупном размере государству. По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 317 (нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) и 337 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Расследование дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.