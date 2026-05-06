19:13
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

7 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Жон-Арык (улица Школьная).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улица Грибанова).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чорголо (улица Гагарина).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Омурбека, Ноорузбая, Шамши);
  • 9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Ленина, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Бейшеналиева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Саадабая, Момунжанова, Сырдыбая Кудайбергенова, Каменная, Касым, переулок Больничный), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкула, Кадыралы, Мыктыбека, Новостройка).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село станция Ивановка (улицы Ленина, Юбилейная).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кегети, город Токмок (улицы Путейская, Октябрьская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372913/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 мая: где в Бишкеке отключат свет
3 мая: где в Бишкеке отключат свет
2 мая: где в Бишкеке отключат свет
30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 апреля: где в регионах отключат свет
24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
19:00
Чудаки парковки. Водители считают, что тротуары для машин, а не для пешеходов Чудаки парковки. Водители считают, что тротуары для маш...
18:30
7 мая: где в регионах отключат свет
18:06
В Бишкеке снова сломали фигуры больших шахмат на бульваре Эркиндик
17:45
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал
17:23
В Бишкеке пройдет фестиваль японской культуры и дружбы