Уголовное дело по крушению вертолета прекратили

Военная прокуратура прекратила уголовное дело по факту крушения вертолета в Ошской области. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Ранее следствие назначило экспертизу, которая показала, что падение воздушного судна произошло из-за плохих погодных условий.

«Все пострадавшие не имеют к летчикам каких-либо претензий. По результатам следствия уголовное дело прекратили», — сообщили редакции.

После крушения вертолета летчик Сил воздушной обороны Мурат Карабаев вытащил из горящего воздушного судна гражданского картографа.

4 июня в Ошской области вертолет Ми-8 МТ совершил аварийную посадку. В результате ЧП пострадали 14 человек. Их доставили в больницы с различными травмами.

Разбившийся в горах Ошской области вертолет подарен в рамках двустороннего сотрудничества с Россией. У воздушного судна, 1987 года выпуска, вышел срок эксплуатации.