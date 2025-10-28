18:19
Происшествия

Милиция задержала прапорщика: воровал еду у солдат и продавал на рынке

Военная прокуратура и Главное управление уголовного розыска МВД выявила схему хищения продовольствия, предназначенного военнослужащим.

Как сообщили в ведомстве, начальник продовольственного склада одной из воинских частей, прапорщик С.К.А., систематически присваивал продукты питания — колбасные изделия, макароны, рис, сахар, соль, масло и другие товары. Похищенные продукты он реализовывал на рынке по заниженным ценам.

Во время оперативных мероприятий прапорщик был задержан с поличным при попытке очередной незаконной продажи и водворен под стражу.

Следствие продолжается, устанавливается возможная причастность к преступлению других должностных лиц.
