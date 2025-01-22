09:20
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Происшествия

Товарно-материальные ценности присвоили в одном из подразделений Минобороны

Факт незаконного присвоения товарно-материальных ценностей в центральном складе бишкекской базы квартирно-эксплуатационного обеспечения Министерства обороны установлен в ходе проверки. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, ущерб оценивается в сумму 4 миллиона 317 тысяч сомов.

Уточняется, что проверка проведена совместно сотрудниками Военной прокуратуры и оборонного ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317494/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны
В МЧС рассказали о проверке Военной прокуратуры и нарушениях
Военная прокуратура нашла нарушения на объектах МЧС и возбудила уголовные дела
Министерство обороны подвело итоги года. Какими они были
Подготовку к 80-летию Победы в ВОВ обсудили министры обороны стран СНГ
Инцидент в Нацгвардии. В Минобороны прокомментировали ситуацию
В Бишкеке КамАЗ Минобороны протаранил легковушку. Есть пострадавшие
Министры обороны Кыргызстана и Азербайджана договорились о развитии партнерства
Эмиль Осмонов освобожден от должности заместителя министра обороны
Минобороны хочет открыть военные лицеи в четырех областях Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Сеуле после ареста отстраненного от&nbsp;власти президента начались беспорядки В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки
Инспектор ГНС задержан при получении взятки в&nbsp;500 тысяч сомов Инспектор ГНС задержан при получении взятки в 500 тысяч сомов
В&nbsp;Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у&nbsp;бизнесменов, прикрываясь связями в&nbsp;ГКНБ В Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у бизнесменов, прикрываясь связями в ГКНБ
В&nbsp;Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС В Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
22 января, среда
09:15
Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили бизнес и чиновники Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили...
08:59
В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС
08:41
Ситуация в Украине. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России
08:22
Товарно-материальные ценности присвоили в одном из подразделений Минобороны
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 января, вторник
23:42
Влияние ИИ. Мировой рынок компьютеров в 2024 году вырос всего на 1,3 процента
22:37
Вдохновившись Трампом. В России предложили назвать Черное море Русским
22:10
Внесены изменения в законодательные акты в религиозной сфере. Что нового?
22:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
21:40
Лауреат Нобелевской премии Азиз Санжар стал послом культуры тюркского мира