Товарно-материальные ценности присвоили в одном из подразделений Минобороны

Факт незаконного присвоения товарно-материальных ценностей в центральном складе бишкекской базы квартирно-эксплуатационного обеспечения Министерства обороны установлен в ходе проверки. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, ущерб оценивается в сумму 4 миллиона 317 тысяч сомов.

Уточняется, что проверка проведена совместно сотрудниками Военной прокуратуры и оборонного ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.