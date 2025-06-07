Кругосветчики со всего мира собрались в Кыргызстане

Иностранные туристы в известных отелях Бишкека — гости привычные. Вот и утром 2 июня в холле одного из фешенебельных гостиниц столицы с багажами стояла большая делегация. В основном люди пожилого возраста. Их маршрут — Иссык-Куль. Но собрались они туда не отдыхать, а обсудить, как обстоят дела с полетами на малых самолетах в разных странах и на континентах. Это были романтики и мечтатели!

Впервые в Кыргызстане собрались кругосветчики со всех уголков земного шара на ежегодную конференцию. То есть те люди, которые на одномоторных самолетах облетели планету Земля. Кто-то прилетел из Австралии, кто-то из США, а кто-то из самой Папуа — Новой Гвинеи.

24.kg перед их поездкой удалось взять небольшое интервью у некоторых участников большой встречи авиаторов.

Каждое место достойно посещения

Равиндер Бансал прибыл из Буффало (США). Он этнический индус. С 1972 года проживает в Америке.

Фото 24.kg. Равиндер Бансал

«У меня был довольно успешный бизнес и поэтому мог себе позволить купить самолет. А когда вышел на пенсию, решил совершить кругосветный полет. Я облетел мир в 2017 году», — говорит Равиндер.

С тех пор он и состоит в сообществе кругосветчиков.

Знаете, пока сам не начнешь путешествовать по миру, на самом деле не знаешь, какие люди живут в разных странах. Каждое место достойно посещения. Везде есть что-то особенное, что невозможно прочитать или узнать из книг, — это нужно увидеть и почувствовать лично Равиндер Бансал

В 2017 году он начал свой полет из Буффало и взял курс на север Канады. Там приземлился в самом северном аэропорту страны — Икалуит. Оттуда направился в Гренландию, в ее столицу Нуук. Затем взял курс на Исландию, из Исландии в Шотландию, город Вайк.

Полет Равиндера Бансалавокруг Земли оказался резким: сначала летел по суровым и холодным местам планеты, а затем по местам, где вечное лето: юг Европы, Иордания, Бахрейн, Оман, Индия, где он остановился в своем родном городе Лумбала, затем Таиланд, Малайзия, Индонезия и известный остров Борнео, оттуда на Филиппины, в Японию, затем остров Сахалин в России и Петропавловск-Камчатский. Оттуда полетел на Аляску, затем на север Канады и вернулся в стартовую точку — Буффало.

Ваш самолет, сэр!

Патрик Элиот прибыл из Туманного Альбиона. Бывший пилот британских авиалиний вместе со своей супругой построил ни много ни мало двухместный самолет. Дали имя — Long Easy. И на нем отправились в кругосветное путешествие.

Фото 24.kg. Патрик Элиот

В 2010 году, когда миллионы англичан следили за чемпионатом мира по футболу в ЮАР, Патрик с супругой сел в маленький аэроплан и взял курс на юг. Из Англии добрались до Индии, оттуда до Австралии и, облетев весь зеленый континент, поднялись до Тайваня.

«Следующей остановкой должна была быть Япония. Но нам отказали во въезде из-за того, что самолет самодельный. Пришлось летательный аппарат отправить морем до канадского Ванкувера», — вспоминает Патрик Элиот.

Из Канады полетели в США, оттуда снова Канада, потом Гренландия, Исландия и возвращение в Англию. В отличие от героев Жюля Верна, им понадобилось не 80 дней, а целый год.

Больше всего, вспоминает Патрик, запомнились страны Азии, особенно Индия, а также Австралия с ее бескрайними просторами.

В 2015 году пара еще раз совершила долгий полет. На этот раз они облетели всю Южную и Северную Америку.

В Кыргызстан они с супругой прилетели впервые, хотя, как признавался наш гость, будучи пилотом британских авиалиний, облетел почти весь мир.

Когда мечта сбывается

Матиас Гайслер родом из немецкого Нюрнберга, но уже много лет живет в США.

«У меня была мечта — облететь мир на маленьком самолете», — рассказывает он.

Однако собственный бизнес, семья, которая, конечно, хотела, чтобы он был рядом... не до мечты было, одним словом.

Фото 24.kg. Матиас Гайслер

Но все изменил 2014 год.

«В 2014-м я поехал на встречу Earth Founder в Санкт-Петербурге, где увидел много интересных людей, которые уже совершали кругосветные путешествия. Я поделился своими мыслями, планами и идеями, послушал их опыт и после этой встречи, через две недели, начал подготовку к путешествию», — рассказывает наш гость.

У него был самолет Piper Aztec с двумя двигателями, обычный радиус полета которого — 1 тысяча морских миль. Этого недостаточно, чтобы пролететь над океаном. Пришлось увеличить его до 2 тысяч морских миль с помощью дополнительных баков.

«Сложность в том, что с большим количеством баков нужно тщательно следить за балансом. Если заправляться не в правильном месте, не сможешь лететь, можно погибнуть», — говорит Матиас.

На подготовку ушел целый год. Нужно было обеспечить наличие авиационного топлива в определенных местах — кое-где его доставляли кораблем и складывали в аэропортах, надеясь, что оно там будет, иначе дальше не полетишь. Также были визы, изучение правил каждой страны.

«Маршрут строишь согласно тому, что разрешено. Одно из главных, чему я научился, — авиационное сообщество. Мы знаем много людей из разных государств, помогаем друг другу. Если возникла проблема, можно позвонить другу-эксперту в Кыргызстане, он поможет связаться с нужными людьми. Очень дружелюбное и взаимопомогающее сообщество», — рассказал Матиас Гайслер.

В итоге он пролетел 26 тысяч морских миль за 180 дней.

Из Папуа — Новой Гвинеи

Пожалуй, гостем из самой далекой и удивительной страны стал Боб Бейтс, который прилетел аж из самой Папуа — Новой Гвинеи. Да и живет он в самом центре островного государства, в горах, в местности Маунт-Хаген.

Боб Бейтс совершил свой кругосветный полет относительно недавно — в прошлом году.

Фото 24.kg. Боб Бейтс

«1 июня мы вылетели из Маунт-Хагена и совершили кругосветный полет на одномоторном Piper Comanche 260. Мы стартовали из Маунт-Хагена, затем направились на Гуам, потом в Японию и оттуда в Россию, во Владивосток.

Мы пролетели через Россию, приземлились примерно в 15 аэропортах, и наш последний аэропорт был в Санкт-Петербурге. Из Санкт-Петербурга мы направились в Европу — в Мальме в Швеции, затем в Великобританию, потом на Фарерские острова, в Исландию, Гренландию и далее в Канаду и США. Мы пересекли Соединенные Штаты, потом полетели на Аляску, спустились по Алеутским островам на юге Аляски и снова зашли в Россию — на Камчатку.

С Камчатки мы вернулись в Японию, потом снова на Гуам и в итоге домой, в Маунт-Хаген, Папуа — Новую Гвинею», — рассказал гость из далекой страны.

Подумав, когда еще предоставится случай поговорить с человеком из столь уникального государства, расспросил его о жизни там.

— Расскажите, пожалуйста, о своей жизни в Папуа — Новой Гвинее. Как вы туда переехали? Вы ведь родом из Австралии, верно?

— Да, я родился в Австралии. В 1964 году окончил университет. В газете я увидел объявление о работе — я инженер — и поехал в Папуа — Новую Гвинею. И остался на всю жизнь. Так что я живу там уже более 61 года.

— Это не опасно — жить в Папуа — Новой Гвинее?

— Ну там есть дикие люди.

— Извините, возможно, я говорю на основе стереотипов...

— Наверное, да, это раньше была земля каннибалов. Многие районы действительно были такими. Но это замечательное место для жизни. Я живу в высокогорье, на высоте 2 тысячи 100 метров над уровнем моря. И 2 тысячи 100 метров на экваторе — это великолепный климат. У нас нет резких изменений погоды, ураганов или тайфунов, потому что мы слишком близко к экватору. Еда у нас растет очень легко, все свежее. Прекрасный климат — круглый год как весна.

— Расскажите немного о себе — о вашей должности, семье, образовании. Кратко о вашей жизни.

— Конечно. Я инженер. Работал инженером в Папуа — Новой Гвинее. Сначала трудился на государство, затем основал частную подрядную инженерную компанию, а потом занялся туризмом. Я строил туристические объекты, и теперь у нас семь объектов по всей стране. Мы используем самолеты, чтобы перемещаться между ними, как это делают в Африке. В Папуа — Новой Гвинее мало дорог, это трудная страна для перелетов. У нас высокие горы — до 4 тысяч 500 метров, тропики, много облаков — летать сложно. Наши взлетные полосы могут быть короткими и крутыми, просто трава или гравий на склонах гор. Некоторые из них всего 400–600 метров длиной.

—Кстати, вы совершили кругосветный полет в одиночку?

— Нас было двое — я и еще один мужчина из Новой Зеландии. Когда мы завершили путешествие, наш общий возраст составил 162 года и 259 дней.

—Какие у вас впечатления от Кыргызстана? Насколько я понимаю, вы здесь впервые?

— Да, это моя первая поездка в Кыргызстан. Это удивительная страна. Я, наверное, люблю горы. Примерно 10 лет назад я пролетал через Казахстан — был в Шымкенте, Алматы. И тогда я увидел на юге горы со снежными вершинами и подумал: «Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь». И вот я здесь.

—Расскажите кратко о Папуа — Новой Гвинее: о стране, людях.

— Папуа — Новая Гвинея — огромный тропический остров на экваторе. У нас есть снежные вершины, жаркие влажные джунгли, как в Амазонии, и все между ними. В стране около 700 языков — и это не диалекты, а настоящие, как французский и немецкий, настолько разные. Государство очень разнообразное, состоит из множества племен. Сейчас население составляет примерно 9–10 миллионов человек.

Люди замечательны везде

Среди гостей ежегодной встречи было и немало женщин. Одна из них — Кэрол Энн Гаррет. Сейчас она на пенсии и живет в США. И оказалось, кругосветное путешествие она совершила не один, а три раза!

Фото 24.kg. Кэрол Энн Гаррет

«Первый полет был в 2003 году — он занял семь месяцев, маршрут проходил на Запад. Второй — в 2008-м — за 8,5 дня, также на Запад. Этот полет был с целью побить старый мировой рекорд, и нам удалось это сделать. А третий был в 2011–2012 годах, длился 11 месяцев, маршрут — на Восток», — рассказала Энн о своих рискованных путешествиях.

Как она вспоминает, первый и третий полеты были особенными — она увидела много стран, познакомилась с большим числом пилотов и получила огромное удовольствие. Второй же полет был хорош тем, что побила мировой рекорд, но ничего не увидела.

«Так что это не лучший способ облететь мир», — говорит Кэрол Энн Гаррет.

—Вы, наверное, профессиональный пилот? Окончили авиационный институт?

— Я была инженером-механиком.

—В авиации?

— Я работала в производстве — на заводе тракторов John Deere, в сфере оборудования для нефтяной отрасли, авиационного оборудования.

—Расскажите немного о себе.

— Я выросла в Англии, а потом мы переехали в США, когда я была ребенком. У меня было четверо братьев, и я росла как сорванец, делала все то же, что и братья.

А когда стала инженером, а инженеры в основном мужчины, я всегда была среди мужчин, делала «мужские» дела. Может быть, именно поэтому я стала пилотом и занялась тем, чем занялась.

—Помните ли вы самый длинный непрерывный перелет?

— Самый длинный — это из Калифорнии на Гавайи. Примерно 2 тысячи 200, может быть, 2 тысячи 100 морских миль, и заняло на моем самолете 16 или 15 с половиной часов, что-то в этом роде.

— И это на маленьком самолете?

— Да. Там ничего не сделаешь — ни туалета, ни кофеварки.

— Вы летели одна?

— На этом участке да. У меня в правом кресле были топливные баки, так что оставалось только место для пилота.

— Как вы финансировали поездку? Это ведь дорого.

— Первая стоила $25 тысяч. Это было в 2003 году. Mooney — очень экономичный самолет. Я расходовала меньше 8 галлонов в час, останавливалась в дешевых отелях. Так что поездка не была слишком дорогой — семь месяцев путешествий. К тому же сдала в аренду свой дом и ангар на время отъезда, и это помогло оплатить путешествие. А когда я работала, всегда откладывала деньги.

— Во втором и третьем путешествиях вам не стало скучно? Ведь вы уже знали, какие там люди, какие места.

Люди замечательные везде. Если смотреть вечерние новости, можно подумать, что мир — ужасное место. Но, когда ты находишься лично в другой стране, среди местных жителей, они, как правило, очень добрые, отзывчивые, дружелюбные. Я прекрасно провела время в каждом государстве. Кэрол Энн Гаррет

Из диких мест

Артур Мортверд приехал из городка Манли Хот-Спрингс с населением 60 человек. Это на Аляске, в самом центре этого далекого края.

Как рассказал гость, вокруг водятся черные медведи, гризли, лоси, волки и другие животные. В этот дикий край он приехал в 1974 году из Северной Дакоты как школьный учитель и преподавал эскимосским детям на севере, в Арктике.

Фото 24.kg. Артур Мортверд

Начал летать в 1981-м и жить в дикой природе — охотился, рыбачил, ставил капканы. Затем была работа в Антарктиде, а в 1999 году перелетел на маленьком самолете к Южному полюсу. А спустя несколько лет в одиночку перелетел на том же самолете уже к Северному полюсу.

— Ваша первая профессия учитель?

— Да. Но с годами благодаря опыту я стал гидом по дикой природе и пилотом-бушем. У меня около 7 тысяч часов налета на небольших самолетах. Мы живем в районе, где нет дорог, поэтому маленький самолет — как пикап: возим грузы, продукты, припасы и людей.

—Можете рассказать о вашей семье?

— У меня замечательная жена, которая всегда поддерживает мои поездки в самые отдаленные уголки мира. Ей тоже нравится путешествовать, но, к сожалению, сейчас она не смогла поехать в Кыргызстан. Она много лет работала учителем — прекрасный педагог. И она очень любит приключения. Любит ездить на собачьих упряжках, охотиться со мной и ставит капканы. Мы женаты уже 47 лет.