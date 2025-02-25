Работников трех военкоматов задержали за поборы с призывников

Сотрудников районных комиссариатов Кара-Суйского, Араванского и Узгенского районов Ошской области задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Операция была проведена в рамках уголовного дела о систематических денежных поборах с призывников совместными усилиями Военной прокуратуры и ГКНБ. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что сотрудники районных военкоматов незаконно требовали деньги с призывников и их представителей за освобождение от срочной службы и включение в списки для прохождения сборов мобилизационного резерва.

Следственные мероприятия продолжаются.