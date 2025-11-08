В Дагестане упал вертолет Ка-226. Погибли пять человек

В Дагестане потерпел крушение вертолет Ка-226. Погибли пять человек

В Дагестане в районе населенного пункта Ачи-су упал вертолет Ка-226, принадлежавший Кизлярскому электромеханическому заводу. Об этом сообщает Газета.ru.

В результате аварии сразу на месте погибли четыре человека, еще троих доставили в больницу. Один из пострадавших, бортмеханик вертолета Петр Суров, находился в тяжелом состоянии и в скором времени скончался.

Сообщается, что вертолет разбился после неудачной попытки посадки на пирс. У него отвалился хвост, пару минут он кружил над водой и после упал на пустой частный дом, после чего проиозшло возгорание. Пожар потушили.

Основной версией крушения считают техническую несиправность и ошибку пилотирования. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу.

На борту не было туристов, только сотрудники завода. В Telegeram-канале предприятия опубликовали фотографии погибших.

Кроме того, на борту находился исполнительный директор КЭМЗ, сын руководителя предприятия. Сейчас он и пилот получают лечение в Ожоговом центре в Махачкале.