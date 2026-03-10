17:41
Происшествия

Военная прокуратура возбудила дело против экс-главы МЧС Урматбека Шамырканова

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению офицера Министерства чрезвычайных ситуаций о вымогательстве со стороны бывшего руководителя МЧС Урматбека Шамырканова. Об этом сообщили в надзорном органе.

По его данным, проводится следствие, по итогам которого действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку. В частности, проверяются обстоятельства возможного вымогательства денег у сотрудника ведомства.

Ранее стало известно, что Урматбека Шамырканова освободили от занимаемой должности, на которой он работал менее месяца.

По информации администрации президента, основанием для кадрового решения стали материалы проверки о возможном получении взятки в период, когда он занимал пост заместителя министра чрезвычайных ситуаций.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Урматбек Шамырканов ранее работал заместителем министра ЧС, после его назначили главой ведомства. Однако вскоре после назначения появились заявления о возможных коррупционных действиях со стороны чиновника. На фоне этих обвинений его сняли с должности, а материалы передали в Военную прокуратуру.

Если следствие подтвердит факты вымогательства или получения взятки, виновному может грозить наказание вплоть до лишения свободы до 10-12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности согласно нормам УК КР.
