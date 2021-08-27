Перестрелки, похищения и окопы. Десять инцидентов на границе

Очередной инцидент на кыргызско-таджикской границе произошел на днях. Таджикская сторона начала копать траншеи на своей стороне близ водозабора «Головной». После переговоров погранпредставителей ЧП удалось избежать. Проблемы на границе происходят едва ли не раз в месяц.

Читайте по теме Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в Баткене дома

На места происшествий часто выезжает глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, в чьи полномочия не так давно вошло кураторство над Погранслужбой. При этом, даже после визита высокопоставленного чиновника, вопросы не решаются, а с каждым разом ухудшаются.

Ускорить делимитацию и демаркацию границ кыргызстанцы требуют не первый год, но пока этот процесс не продвинулся ни на шаг.

В большинстве случаев, ЧП, в том числе, заканчивающиеся трагедией, происходят на кыргызско-таджикском участке. 24.kg решило напомнить о самых резонансных происшествиях на границе.

Задержание кыргызстанцев

В феврале ГКНБ Таджикистана задержал пятерых жителей Баткенской области . По официальной версии, граждане КР обвинялись в незаконном пересечении границы.

Недовольные баткенцы вышли на митинг. Они потребовали от властей освободить наших граждан. Тогда полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев заявил, что выполнить просьбу участников акции протеста не получится, поскольку в Таджикистане на них возбуждено уголовное дело.

В итоге задержанных вернули на родину спустя месяц. В соседней стране им назначили наказание в виде штрафа. Известно, что за аналогичное правонарушение спецслужбами Кыргызстана в тот момент были задержаны и несколько таджикистанцев, которых также отпустили после переговоров.

Проблемы с Узбекистаном

В феврале в селе Боз-Адыр (Баткенская область) узбекская сторона установила электрический столб . Местные жители выразили недовольство. Погранпредставителям обеих стран конфликт удалось погасить. После встречи военных три железобетонных электрических столба на неописанном участке госграницы, были демонтированы.

Похищение кыргызстанцев

В апреле на кыргызско-таджикской границе произошло сразу два конфликта. Один из них, как утверждают местные жители, связан с похищением кыргызстанцев военными Таджикистана.

Два жителя села Эски-Оочу — 18-летний Дастан Ашрапов и 20-летний Кубатбек Каныбек уулу работали на стройке цеха. Ночью 23 апреля молодые люди пришли на работу, чтобы охранять стройматериалы.

На следующее утро они не вернулись домой. Местные жители заявили, что молодых людей похитили граждане Таджикистана. Баткенцев освободили на следующий день.

По возвращению один из них — Дастан Ашрапов рассказал, что его вместе с односельчанином задержали на территории пограничной заставы РТ.

Военные соседней страны сняли с парней футболки, и одели им на голову. На погранзаставе парней, с их слов, избивали.

Преступление против мира

Главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в это сложное для страны время не было — он улетел на лечение в Германию.

Второй конфликт, произошедший в апреле, едва не привел к войне с соседней республикой. 28 апреля таджикская сторона пыталась установить видеонаблюдение возле пункта по распределению воды «Головной» на территории Кыргызстана. Спустя некоторое время кыргызстанцы и таджикистанцы стали забрасывать друг друга камнями. Ближе к ночи людей удалось немного успокоить, но утром столкновения вновь продолжились.

На следующий день таджикистанские военные начали массированный обстрел, а гражданские лица стали поджигать дома в приграничных селах. Жителей близлежащих поселков эвакуировали в безопасное место.

Читайте по теме Конфликт на границе месяц спустя: Кыргызстан и Таджикистан были в шаге от войны

Приграничные села таджикские военные обстреляли с вертолета. Обе стороны договорились об отводе сил ночью 29 апреля, но полностью перестрелка прекратилась только 30 апреля.

В результате этого конфликта погибли 36 кыргызстанцев, среди которых, двое детей. 190 человек получили разные травмы и ранения.

Объединившись, кыргызстанцы, жители других стран и международные организации собрали больше 67 миллионов сомов в помощь баткенцам.

Дома для пострадавших отстроили отечественные бизнесмены. На сегодняшний день 60 семей села Максат уже получили новое жилье. После конфликта Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» УК КР.

Задержали и забрали в Ворух

Утром 17 мая неизвестные задержали жителей сельской управы Ак-Сай Баткенского района и увезли на территорию таджикского анклава Ворух. Их отпустили только после переговоров правоохранительных органов.

Местные жители возвращались с пастбища, когда их задержали и увезли.

Очередное обострение

600 метров

Спустя месяц после урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась ситуация. 4 июня в Чон-Алайском районе таджикская сторона установила контейнер на неописанном участке . Рабочие соседней страны вошли вглубь Кыргызстана на 1 тысячу метров, позже они отошли от контейнера на. Тем же вечером кыргызстанцев, живущих в этом районе, эвакуировали в соседнее село. Ситуация нормализовалась на следующий день.

Перестрелка в Лейлеке

Читайте по теме Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе

В июле в Лейлекском районе на границе с Таджикистаном снова произошла стрельба . Инцидент произошел в горной местности Коч-Жайлоо.

Перестрелка пограничников двух стран продолжалась почти 30 минут. Конный пограничный наряд нес службу вдоль кыргызско-таджикской границы в районе местного перевала Наумина. На кыргызских пограничников внезапно напали таджикские военные.

В результате конфликта погиб 27-летний кыргызстанский пограничник Хуснидин Хожиев.

Во время инцидента таджикистанские военные задержали другого кыргызстанца. Его отпустили через два дня.

Несогласованный субботник

Через две недели после этого инцидента — 24 июля ситуация на кыргызско-таджикской границе опять обострилась — пограничники РТ устроили перестрелку в Баткенском районе . Поводом для этого стало то, что таджикистанцы без согласования с кыргызской стороной устроили субботник на неописанном участке.

Пограничники соседней страны стали стрелять в сторону Кыргызстана. В ответ военнослужащие Погранслужбы ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана.

В этом инциденте раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

Окопы и траншеи

В августе стало известно, что таджикская сторона в нескольких направлениях начала копать окопы на своей территории — напротив местности Катта-Туз Лейлекского района и в районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района.

Зарыть окопы таджикская сторона согласилась после переговоров глав областных администраций обеих стран.

Но не прошло и двух недель как таджикистанцы стали рыть траншеи близ границы — на западной стороне реки Ак-Суу. Граждане РТ использовали специальную технику: экскаватор, погрузчик, пять КамАЗов. Выяснилось, что эта работа проводилась мэрией Исфары (Таджикистан).

Пограничные представители двух стран пришли к решению, что таджикская сторона закопает траншеи.

Летят камни

На автодороге Баткен — Исфана неизвестные со стороны Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев. У одного автомобиля разбито стекло, у второго повреждена дверь.

Инцидент произошел в местности Эки-Таш. Две автомашины следовали в Ошскую область, когда в их авто полетели камни.

Пострадавших среди пассажиров нет. По факту милиция начала досудебное производство и проводит расследование.