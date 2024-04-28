Памяти погибших в вооруженных приграничных конфликтах: обращение президента

Президент Кыргызской Республики сегодня, 28 апреля, направил обращение гражданам в память о погибших в ходе вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе.

«Уважаемые соотечественники! Героический народ Баткена, переживший немало тяжелых времен, в трагические дни 2021-2022 годов твердо стоял за целостность нашего государства, продемонстрировав при этом невиданную отвагу и мужество.

Это тяжелое испытание укрепило единство и стойкость не только баткенцев, но и всех кыргызстанцев. В то трудное время наш народ не оставил родных баткенцев в одиночестве, разделил их горе и трудности, ничего для них не жалея. Как глава государства и как простой человек, я низко склоняю голову перед благородными качествами нашего народа, достойно и гордо перенесшего выпавшие на него трудности.

С твердой уверенностью могу заверить, что мы и последующие поколения не забудем героизм и храбрость наших отважных соотечественников, которые, не жалея своей жизни, защищали Родину в тяжелое время», — отмечается в обращении Садыра Жапарова.

Он напомнил, что в целях всемерной поддержки населения, проживающего в Баткенской области, а также улучшения экономики региона и решения его социальных проблем был принят Закон «О статусе Баткенской области». На его основе была разработана дорожная карта развития региона на 2022-2035 годы, согласно которой ежегодно из республиканского бюджета будет выделяться по 500 миллионов сомов.

В настоящее время на территории области, в том числе в пострадавших населенных пунктах, наметилось много положительных сдвигов в экономическом и социальном плане, которые способствуют возрастанию уверенности народа в завтрашнем дне.

Военно-техническое обеспечение Вооруженных сил, социальная поддержка военнослужащих способствовали росту числа патриотически настроенной молодежи, стремящейся служить в армии.

В работе двусторонней государственной комиссии по решению кыргызско-таджикских приграничных вопросов отмечается ряд позитивных сдвигов. В связи с этим еще раз подчеркиваю, что мы заинтересованы в решении пограничных вопросов только путем переговоров. Садыр Жапаров

«В сердце каждого кыргызстанца отзывались болью те трагические события, дважды произошедшие на нашей государственной границе. Поэтому руководство страны уделяет пристальное внимание вопросу предотвращения возникновения подобного рода конфликтов и прилагает все усилия для обеспечения спокойствия наших граждан.

Пусть небо нашей Родины всегда будет открытым! Пусть будет мир в нашей солнечной республике, пусть она развивается и процветает!» — подчеркивается в тексте.