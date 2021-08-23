12:12
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе

По факту закидывания камнями кыргызстанских автомобилей начато расследование. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. Расследованием занимается ОВД Баткенского района.

Напомним, в ночь на 22 августа на автодороге Баткен — Исфана неизвестные со стороны Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев. У одного автомобиля разбито стекло, у второго повреждена дверь. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204777/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей
Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи
Ситуация на границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев
Ситуация на границе. Таджикская сторона пыталась раскопать траншеи
В Лейлекском районе женщина после побоев покончила с собой. Мужа осудили
Окопы на границе. Таджикистан прекратил работы и зарыл выкопанное
Таджикская сторона роет окопы в нескольких направлениях на границе
В Сети появилось видео окопов, вырытых на кыргызско-таджикской границе
На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы
На кыргызско-таджикской границе вновь прозвучал выстрел
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Бизнес
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
23 августа, понедельник
12:09
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по об...
12:08
В Сокулукском районе мужчина ранил ножом двух собутыльников
12:03
Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе
11:56
В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали
11:53
Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе