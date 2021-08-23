Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе

По факту закидывания камнями кыргызстанских автомобилей начато расследование. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. Расследованием занимается ОВД Баткенского района.

Напомним, в ночь на 22 августа на автодороге Баткен — Исфана неизвестные со стороны Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев. У одного автомобиля разбито стекло, у второго повреждена дверь. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.