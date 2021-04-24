Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности

19-летние Дастан Ашрапов и Кубатбек Каныбек уулу после осмотра в больнице сельской управы Кулунду отправлены домой. Об этом 24.kg сообщила мать одного из парней Махабат Ашрапова.

Они сейчас находятся дома. Один из похищенных Дастан Ашрапов прокомментировал свое похищение.

По его словам, парней задержали на территории пограничной заставы Таджикистана.

«На нас напали ночью. Их было несколько человек. Это были военные соседней страны. Сняв с нас футболки одели на голову. Ничего не было видно. Привезли на погранзаставу Таджикистана. Там нас избивали. После освобождения сначала привезли в больницу, но из-за выходных попросили прийти в понедельник и отправили домой. У меня особых жалоб на самочувствие нет. Главное, вернулся домой», — заявил Дастан Ашрапов.

Напомним, двое жителей села Эски-Оочу Баткенской области пропали сегодня ночью. Их после переговоров вернула таджикская сторона. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР.