Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей

Таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора «Головной. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Читайте по теме Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи

Уточняется, что обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная.

В местности Торт-Кочо Баткенского района состоялась встреча погранпредставителя Кыргызстана с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению.

«Стороны рассмотрели факт закидывания камнями автомашин, принадлежащих гражданам КР в местности Эки-Таш, а также вопрос о работах, проводимых таджикской стороной напротив водозабора «Головной». По итогам переговоров принято решение проводить дополнительный комплекс мер пограничными нарядами обеих стран в ходе несения службы для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будет оказано содействие правоохранительным органам сторон в проведении расследования по факту закидывания камнями автомашин граждан КР. Погранпредставители проведут разъяснительные работы среди жителей приграничья по недопущению инцидентов», — сообщили в Погранслужбе.