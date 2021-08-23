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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей

Таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора «Головной. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

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Уточняется, что обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная.

В местности Торт-Кочо Баткенского района состоялась встреча погранпредставителя Кыргызстана с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению.

«Стороны рассмотрели факт закидывания камнями автомашин, принадлежащих гражданам КР в местности Эки-Таш, а также вопрос о работах, проводимых таджикской стороной напротив водозабора «Головной». По итогам переговоров принято решение проводить дополнительный комплекс мер пограничными нарядами обеих стран в ходе несения службы для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будет оказано содействие правоохранительным органам сторон в проведении расследования по факту закидывания камнями автомашин граждан КР. Погранпредставители проведут разъяснительные работы среди жителей приграничья по недопущению инцидентов», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204779/
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