Ситуация на границе. Стрельба полностью прекратилась: подсчитывают ущерб

Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекратилась, но обстановка характеризуется как тяжелая. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, сейчас местные власти начали подсчет ущерба. «Пока назвать какие-то конкретные цифры я не могу. Мы только начали ревизию: сколько домов сожгли, какой урон причинили», — сказал Омурбек Суваналиев.

Я бы назвал нынешнее положение в Баткене как послевоенное. Омурбек Суваналиев

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.