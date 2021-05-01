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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В селе Максат ночью снова вспыхнул пожар — местные жители

В селе Максат ночью снова вспыхнул пожар. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Бурул Кудайбердиева.

По ее словам, село остается в распоряжении таджикской стороны.

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Отметим, накануне вечером полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что военнослужащих Таджикистана уже нет на территории Кыргызстана.

«Не знаю, это таджикские военные или их гражданские, но поджоги продолжаются. Ночью что-то горело. Мы видели большое задымление у двух домов. Тут грабят, потом поджигают дома. Наши военные до сих пор находятся за пределами села. Мы не можем вернуться в Максат», — рассказала Бурул Кудайбердиева.

Отметим, кыргызское село Максат Таджикистан захватил 29 апреля. Жители под обстрелом в срочном порядке вынуждены были покинуть свои дома.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192438/
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