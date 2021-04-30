Инцидент на границе. Жители села Максат Лейлекского района просят о помощи

В селе Максат Лейлекского района Баткенской области граждане Таджикистана поджигают дома. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Бурул Кудайбердиева.

По ее словам, из села эвакуировали всех жителей, военные также покинули населенный пункт.

«Военную часть в Максате польностью сожгли. Все жители успели убежать. Нас сначала обстреливали, теперь, окружив село, поджигают наши дома. По Максату ходят военные и граждане Таджикистана. На данный момент, на 01.00, мы посчитали — подожгли 16 домов. Кыргызских военных в селе и так было немного, но они ушли и сейчас находятся за пределами села», — заявили местные жители.

Граждане Таджикистана в соцсетях активно публикуют видео поджога домов в селе Максат.

По словам местных властей, обстрел сел Максат и Очуу Лейлекского района начался внезапно. Стреляли два часа, не прекращая. В срочном порядке удалось эвакуировать около 10 тысяч жителей.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.