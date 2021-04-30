Ситуация на границе. ООН выразила обеспокоенность

Организация Объединенных Наций (ООН) с беспокойством следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Отмечается, что ООН приветствует прекращение огня в зоне эскалации. Фархан Хак добавил, что ООН призывает обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.

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Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. По данным таджикской стороны, у них пострадили более 150 человек, 7 погибло.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.