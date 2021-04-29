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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Среди эвакуированных из Кок-Таша есть младенцы и беременные женщины

Среди перемещенных из села Кок-Таш кыргызстанцев есть младенцы и беременные женщины. Об этом сообщили в Красном Полумесяце в Кыргызстане.

Отмечается, что команда реагирования на бедствия в Баткенской области утром выехала в село Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе.

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«Организованы временные лагеря для перемещенных лиц в четырех школах Баткена. В настоящее время в них размещен 631 человек, из них 409 детей. 193 человека размещены в микрорайоне «Кызыл Жол», 18 остановились у родственников в Баткене. Среди перемещенных лиц есть младенцы и беременные женщины», — заметили в представительстве.

В Красном Полумесяце добавили, что для перемещенных граждан доставили воду, горячее питание, подгузники для младенцев. Волонтеры оказывают психосоциальную поддержку детям.

«В село Кок-Таш отправлены две легковые машины Красного Полумесяца для эвакуации населения. На данный момент наша команда реагирования в Ошской области экстренно выехала в Баткен для оказания дополнительной помощи», — подчеркнули в организации.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192158/
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