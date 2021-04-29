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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Из зоны конфликта эвакуировано 848 баткенцев

В Баткенской области число эвакуированных жителей выросло до 848 человек. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

По ее данным, в безопасное место временно перемещены 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района.

«Местные власти обеспечивают эвакуированных питанием и другими необходимыми вещами. На границе ситуация остается сложной, стрельба продолжается», — информирует пресс-служба.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192147/
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