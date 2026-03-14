Общество

Казахстан завершил эвакуацию более 10 тысяч граждан из Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Казахстана объявило о завершении эвакуации граждан республики из Ближневосточного региона. На родину возвращены 10 тысяч 275 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МИД РК, для возвращения людей использовали как наземные, так и воздушные маршруты. Дипломатические представительства Казахстана координировали работу с компетентными органами иностранных государств и помогали гражданам безопасно покинуть регион.

Сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали им необходимое содействие во время перемещения.

В министерстве также выразили благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за помощь в организации безопасного возвращения граждан Казахстана на родину.

Напомним, эвакуация проводилась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на авиасообщение в ряде стран региона. Часть людей вывозили транзитом через соседние государства.
Материалы по теме
Продолжается работа по репатриации граждан КР из стран Ближнего Востока
Боевые действия на Ближнем Востоке. ООН сообщает о растущем числе беженцев
Депутат опасается: Кыргызстан может подвергнуться кислотным дождям
Спецрейс со 166 кыргызстанцами вылетел из Эр-Рияда в Бишкек
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
На круизном лайнере в Катаре остались 134 кыргызстанца. Их возвращают на родину
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана с 85 гражданами
Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
День работника ЖКХ. В Бишкеке объявили о повышении зарплат на 50 процентов
В ООН представили прогресс Кыргызстана по гендерному равенству до 2030 года
В Оше выявили 34 незаконные стройки. Мэр и министр встретились с застройщиками
Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ