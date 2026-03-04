В Бишкек и Ош прилетели самолеты с кыргызстанцами из Джидды

В рамках работы по возвращению наших соотечественников в аэропортах Бишкека и Оша приземлились самолеты из Джидды. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что в Бишкек прилетели 90 пассажиров, в Ош — 120.

Ранее в МИД сообщали, что достигнута договоренность о регулярном выполнении рейсов по данным направлениям: три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям в Бишкек; по понедельникам, средам и пятницам — в Ош.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению безопасного возвращения граждан Кыргызской Республики продолжается.

Авиасообщение в регионе прервалось после нападения Израиля и США на Иран 28 февраля. Эскалация напряженности там сохраняется.