21:43
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

В Бишкек и Ош прилетели самолеты с кыргызстанцами из Джидды

В рамках работы по возвращению наших соотечественников в аэропортах Бишкека и Оша приземлились самолеты из Джидды. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что в Бишкек прилетели 90 пассажиров, в Ош — 120.

Ранее в МИД сообщали, что достигнута договоренность о регулярном выполнении рейсов по данным направлениям: три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям в Бишкек; по понедельникам, средам и пятницам — в Ош.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению безопасного возвращения граждан Кыргызской Республики продолжается.

Авиасообщение в регионе прервалось после нападения Израиля и США на Иран 28 февраля. Эскалация напряженности там сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364578/
просмотров: 750
Версия для печати
Материалы по теме
Эскалация на Ближнем Востоке. Граждане КР могут покинуть Иран через Туркменистан
С 4 марта возобновляются прямые авиарейсы Джидда — Ош
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Кыргызстан начал работу по эвакуации граждан КР из стран Ближнего Востока
Бишкек и Париж обсуждают возможность прямого авиасообщения
Кабмин уточнил финансирование проекта по передаче трассы Бишкек — «Манас» мэрии
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
В аэропорту «Манас» отменили четыре рейса из-за тумана
Планируется строительство альтернативной дороги к аэропорту «Манас»
В аэропорту «Манас» устанавливают современную светосигнальную систему
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
21:40
Почти миллион сомов алиментов взыскали в Токтогульском районе Почти миллион сомов алиментов взыскали в Токтогульском...
21:25
Главе кабмина показали здание в Бишкеке, которое строят по новой технологии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 марта: временами дожди
20:45
Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Испания ответила Трампу
20:20
ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет