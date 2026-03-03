18:50
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Атака на Иран

С 4 марта возобновляются прямые авиарейсы Джидда — Ош

Прямые авиарейсы Джидда — Ош возобновляются с 4 марта. Об этом сообщил посол Кыргызской Республики в Саудовской Аравии Улукбек Марипов.

По его словам, это стало возможным благодаря проведенным посольством по поручению президента  переговорам с авиакомпанией Flynas.

Рейсы будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В первую очередь перевезут граждан Кыргызстана, которые ранее приобрели билеты, но не смогли вылететь из-за отмененных рейсов.

Кроме того, дипмиссия работает над восстановлением направления Джидда — Бишкек. По предварительной информации, авиасообщение должно возобновиться в ближайшие дни с частотой три раза в неделю.

Многие авиарейсы на Ближнем Востоке отменили после начала 28 февраля военной операции Израиля и США против Ирана. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/364369/
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Кыргызстан начал работу по эвакуации граждан КР из стран Ближнего Востока
Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Хаменеи скончалась от полученных ранений
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
Эскалация на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе выросли на 50 процентов
Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E
В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый лидер по&nbsp;объему уставного капитала «Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
3 марта, вторник
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территор...
18:43
В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза
18:27
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей