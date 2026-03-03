Прямые авиарейсы Джидда — Ош возобновляются с 4 марта. Об этом сообщил посол Кыргызской Республики в Саудовской Аравии Улукбек Марипов.

По его словам, это стало возможным благодаря проведенным посольством по поручению президента переговорам с авиакомпанией Flynas.

Рейсы будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В первую очередь перевезут граждан Кыргызстана, которые ранее приобрели билеты, но не смогли вылететь из-за отмененных рейсов.

Кроме того, дипмиссия работает над восстановлением направления Джидда — Бишкек. По предварительной информации, авиасообщение должно возобновиться в ближайшие дни с частотой три раза в неделю.

Многие авиарейсы на Ближнем Востоке отменили после начала 28 февраля военной операции Израиля и США против Ирана.