В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана с 85 гражданами

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана. Самолет авиакомпании «Аэро Номад Эйрлайнс» приземлился в международном аэропорту «Манас» в 2.45 с 5 на 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

На борту находились 85 граждан Кыргызской Республики, возвращенных на родину.

Отмечается, что рейс был организован при взаимодействии Министерства иностранных дел, Государственного агентства гражданской авиации и ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

В авиакомпании отметили, что в период подготовки и выполнения рейса велась постоянная координация с МИД, аэропортовыми службами и профильными ведомствами.

По данным консульского департамента, несколько дней назад на Ближнем Востоке находилось около 22 тысяч граждан Кыргызстана — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. 
