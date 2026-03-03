Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы

Президент Садыр Жапаров сообщил о продолжающейся работе по эвакуации граждан, которые не могут вернуться на Родину из-за сложной ситуации в странах Ближнего Востока. По его словам, из-за введенного запрета на взлеты и посадки в Объединенных Арабских Эмиратах власти были вынуждены искать альтернативные маршруты.

Достигнута договоренность с государством Оман о привлечении двух чартерных рейсов, которые позволят вывезти около 300 граждан Кыргызстана.

Если ОАЭ предоставят разрешение на выполнение рейсов, оставшихся граждан можно будет эвакуировать в течение одного дня.

Подчеркивается, что в первую очередь вывоз будет организован для женщин и детей.

Глава государства призвал соотечественников сохранять спокойствие и терпение, заверив, что эвакуация продолжается в круглосуточном режиме при участии всех профильных ведомств.