Власть
Сюжет: Атака на Иран

Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы

Президент Садыр Жапаров сообщил о продолжающейся работе по эвакуации граждан, которые не могут вернуться на Родину из-за сложной ситуации в странах Ближнего Востока. По его словам, из-за введенного запрета на взлеты и посадки в Объединенных Арабских Эмиратах власти были вынуждены искать альтернативные маршруты.

Достигнута договоренность с государством Оман о привлечении двух чартерных рейсов, которые позволят вывезти около 300 граждан Кыргызстана.

 Если ОАЭ предоставят разрешение на выполнение рейсов, оставшихся граждан можно будет эвакуировать в течение одного дня.

Подчеркивается, что в первую очередь вывоз будет организован для женщин и детей.

Глава государства призвал соотечественников сохранять спокойствие и терпение, заверив, что эвакуация продолжается в круглосуточном режиме при участии всех профильных ведомств.

  • По данным МИД КР, по состоянию на 2 марта в странах Ближнего Востока находятся около 22 тысяч граждан Кыргызской Республики.  Из них порядка 6 тысяч — в Саудовской Аравии (в основном это паломники, совершающие умру), около 10 тысяч — в Объединенных Арабских Эмиратах. Остальные граждане пребывают в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане, Израиле и других государствах региона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364341/
