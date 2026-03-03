04:00
Эскалация на Ближнем Востоке. Граждане КР могут покинуть Иран через Туркменистан

С 2 марта граждане Кыргызстана, планирующие покинуть Иран, смогут воспользоваться новым маршрутом через Туркменистан. Об этом сообщил МИД КР со ссылкой на туркменскую сторону.

По данным внешнеполитического ведомства, для перехода границы предусмотрены следующие пункты:

  • «Баджгиран» — доступен только для обладателей дипломатических паспортов;
  • «Артык» и «Сарахс», которые открыты для всех владельцев гражданских паспортов.

МИД акцентировал внимание на том, что при возникновении вопросов гражданам следует обратиться в посольство Кыргызстана в Туркменистане или напрямую в Министерство иностранных дел страны.

Контактная информация посольства: kgembassy.tm@mfa.gov.kg. Телефон: +993-12-48-22-95, +993-12-48-22-96 (с 9.00 до 18.00). Горячая линия (круглосуточно): +993-65-69-40-59

Консульский департамент МИД Кыргызстана: dks@mfa.gov.kg. Телефон: +996 999 312 002.
