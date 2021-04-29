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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Переговоры с таджикской стороной не начались

Таджикистан продолжает массированный обстрел минометами, пулеметами и автоматами на водозаборе «Головной», расположенном в селе Кок-Таш Баткенского района. Переговоры не начались. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ Кыргызстана.

По ее данным, на месте находится первый заместитель председателя —директор ПС ГКНБ Уларбек Шаршеев. Однако информации о планируемых переговорах не поступало.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192137/
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