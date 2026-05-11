Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем

В Бишкеке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило ГУВД столицы.

По его данным, в милицию обратился мужчина, заявивший, что в августе 2025 года неизвестный под предлогом покупки квартиры по заниженной цене завладел его деньгами.

По данным следствия, злоумышленник обещал выгодно приобрести жилье и помочь приумножить вложенные средства. В результате потерпевший передал ему $85 тысяч, после чего подозреваемый скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали мужчину 1980 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
