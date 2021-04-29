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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Митингующие в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел премьер

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Они также предлагают составить список добровольцев, которые поедут в Баткенскую область защищать границы страны.

Всего у митингующих 14 требований к властям, среди которых закрыть границу с Таджикистаном, признать персонами нон грата некоторых сотрудников дипломатического представительства РТ в КР, установить посты в некоторых приграничных селах.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192073/
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