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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Коррупция в аэропорту. Мама Ксении Барабаш просит президента отпустить ее

Подозреваемой по уголовному делу о коррупции в международном аэропорту «Манас» Ксении Барабаш стало плохо в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.

Мама Ксении Валентина Барабаш обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой отпустить ее дочь под домашний арест.

«Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей еще на месяц. Это решение принято, несмотря на официальные заявления адвокатов Ксении о том, что мера пресечения должна быть — домашний арест с учетом того, что у нее двое маленьких детей, я со слабым здоровьем, и все заверения в том, что она не представляет опасности для бегства», — говорится в обращении.

Содержать женщину в заключении без права видеться с семьей и оказывать на нее необоснованное давление для предоставления информации, несмотря на то, что она полностью подчиняется властям, является бессовестным актом.

«Ксения приходила на все допросы, паспорт не меняла, воспитывает здесь двоих детей и заботится обо мне. Если расследование проводится по правилам, установите домашний арест и продолжайте расследование», — просит Валентина Барабаш.

Представитель турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş в Бишкеке Ксения Барабаш была задержана 20 апреля. Решением суда ее взяли под стражу.

По этому уголовному делу проходят экс-президенты ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков и Асан Токтосунов, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191629/
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