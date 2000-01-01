7 октября 1933 года Совет народных комиссаров принял постановление о развитии воздушного транспорта. Именно эта дата определена в суверенном Кыргызстане как День гражданской авиации.
Но Днем рождения аэропорта «Манас»считается 4 мая.В этот день сдали в эксплуатацию воздушную гаваньи открыли первый регулярный рейс №613-614, выполняющий полеты по маршруту Москва «Домодедово» — Фрунзе «Манас».
Отважный финн, Нацгоспиталь и Попеновка
В некоторых источниках об истории Бишкека сообщается, что первый аэроплан приземлился в столице 20 августа 1922 года. Правда, подробностей о том полете нет. А вот события, произошедшие пять лет спустя, стали для Кыргызстана судьбоносными.
В те годы считалось, что развивать авиацию в Кыргызстане невозможно из-за сложных условий высокогорья. Однако жизнь доказала обратное. Короткое сообщение о сенсации 1927 года в тихом Пишпеке — лучшее тому свидетельство.
На поле, где ныне расположен Национальный госпиталь, приземлился самолет Ю-13. Управлял им советский летчик Теодор Суопио, финн по национальности. Он не просто совершил перелет из одной точки Кыргызстана в другую. Летчик прилетел из Ташкента для проведения аэрофотосъемки.
Официально днем рождения аэропорта «Манас» считается 4 мая. Именно в этот день в 1975 году открыли первый регулярный рейс №613-614, выполняющий полеты по маршруту Москва «Домодедово» — Фрунзе «Манас». Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя.
Первым аэропортом Кыргызстана была целинная площадка в районе пригородной деревни Попеновка. Это территория нынешней улицы Баха в Бишкеке.
В состав столицы деревня вошла в 1961 году. Начальником первого кыргызского аэропорта назначили выпускника Ленинградского института гражданской авиации Н.К. Батова, приехавшего во Фрунзе в 1933-м по направлению после института. Самолетный парк тогда состоял из трех самолетов У-2 специального сельскохозяйственного назначения.
Буквально через месяц открыли первую кыргызскую авиалинию. Первый полет приурочили к 16-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и прошел он по маршруту Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск. На борту самолета У-2 было всего два человека — летчик Николай Иеске и авиатехник Евгений Балакша.
Они совершили первый перелет через горные хребты Кунгей и Киргизский на высоте 3,5 тысячи метров, тем самым определив возможность прохождения через перевалы и открытия новой трассы. Позже самолет стал курсировать по маршруту ежедневно.
Успешность полетов зависела от мастерства пилотов
Летчики Фрунзенского авиаотряда за обсуждением плана полета
В день первого рейса газеты писали: «Последняя победа нашей авиации — это хребет Кунгей Алатау, вставший над уровнем моря на 4575 метров, грозные воздушные ямы, свирепые ветры «Улан», «Сан-Таш». Наитруднейший воздушный путь Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск взят смелостью, энтузиазмом и точными расчетами наших отважных пилотов, проведших самолет через Токмак, Рыбачье, Сазановку…»
Вскоре воздушные трассы в горном крае стали прокладывать одну за другой: Рыбачье — Нарын — Узген — Ош (1934 год), Фрунзе — Ош (1935-й). В то же время запустили и первый межреспубликанский рейс Пишпек — Ташкент — Алма-Ата.
Однако до полноценного развития авиации было далеко. Первый летчик Кыргызстана Ишембай Абдраимов в своей книге вспоминает, что в отряде было несколько тихоходов У-2 с недостаточным для высокогорья потолком полетов. В те годы не было радиосвязи, а в воздухе помогали лишь четыре примитивных прибора на борту. Успех рейса напрямую зависел от профессионализма, смелости и воли пилота.
Авиация в Киргизии развивалась, и вскоре Фрунзенское авиапредприятие реорганизовали в отдельное звено с шестью самолетами. Но летчики в основном выполняли санитарно-медицинские и сельскохозяйственные задания. Они ликвидировали с воздуха рассадники малярийных комаров в болотах, гнезда саранчи в труднодоступных местах, распыляли минеральные удобрения над колхозными полями. Кроме того, пилоты вывозили из далеких селений людей для оказания им срочной медицинской помощи.
Первый настоящий аэропорт
В 1935 году в республику поступили самолеты новой модели — Р-5 с мотором в 700 лошадиных сил. Мощность использовавшихся тогда У-2 составляла лишь около 100 «лошадей». Благодаря новым самолетам значительно увеличился объем перевозок пассажиров и грузов.
В 1938 году Киргизский обком партии решил строить аэропорты в Ошской и Иссык-Кульской областях. Развивались и другие внутренние региональные аэропорты. Именно в это время решили построить новый аэропорт во Фрунзе. Его генеральное проектирование завершили в 1940 году. Тогда же начали возведение нового аэропорта на юге столицы.
Летом 1945 года правительство Киргизии обратилось в Совнарком СССР с просьбой о создании в республике самостоятельного авиационного подразделения. И 10 сентября 1945 года постановлением Совнаркома СССР, приказом начальника Главного управления Гражданского воздушного флота в аэропорту «Фрунзе» на базе санитарного звена самолетов По-2 было организовано самостоятельное авиационное подразделение — Киргизская отдельная авиагруппа Гражданского воздушного флота. Командиром авиагруппы был Лев Ширяев.
Первый аэропорт города Фрунзе
Пилоты за обсуждением полета по Фрунзенском аэропорту
Пилоты за обсуждением полета по Фрунзенском аэропорту
Самолеты кыргызского гражданского воздушного флота на аэродроме города Фрунзе
Фрунзенский аэропорт
Здание аэровокзала города Фрунзе
Самолет Ил-18 перед рейсом Фрунзе-Москва
Внутри здания аэровокзала города Фрунзе
Самолет на взлетной полосе аэродрома Фрунзе
В 1946 году пилоты Ли-2 проложили длившийся два дня маршрут Фрунзе — Москва. Фрунзенский аэровокзал торжественно открыли в 1957 году. Год спустя здесь поднялся и взял курс на Москву комфортабельный, с четырьмя турбовинтовыми двигателями Ил-18. Это была новая веха в развитии гражданской авиации Кыргызстана.
В республику поступали новые самолеты, увеличивалось число рейсов и пассажиров. Бурное развитие гражданская авиация Кыргызстана получила именно в 1960-е. Аэропорт Фрунзе не раз принимал самых высоких гостей.
Фрунзенцы готовятся ко встрече Никиты Хрущева
Никиту Хрущева во Фрунзе встречали хлебом и солью
Председатель совета министров ЦК КПСС выходит из самолета
Никиту Хрущева во Фрунзе угощали кумысом
Начинают эксплуатировать транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе и Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.
Пилот №1 и первый диктор
История гражданской авиации Кыргызстана тесно связана с первым кыргызским национальным пилотом Ишембаем Абдраимовым. Именно его называют основателем отечественной гражданской авиации.
Ишембай Абдраимов родился в 1914 году в селе Бос-Больтек в крестьянской семье, рано остался без отца. По комсомольской путевке поступил в Ташкентскую летную школу. Окончив ее, плодотворно трудился в родном небе. Именно он на легком биплане У-2 и двухмоторном самолете Ли-2 проложил множество маршрутов по высокогорным районам республики.
Ишембай Абдраимов был участником Великой Отечественной войны, защищал Родину в составе 62-го гвардейского авиаполка Белорусского фронта. Совершил 155 боевых вылетов, награжден восемью орденами и 17 медалями СССР. После войны окончил Ленинградскую академию гражданской авиации.
Пилот Ишембай Абдраимов
Трудовой стаж И. Абдраимова насчитывает 50 лет, из которых 41 год — летная работа.
Он освоил 16 типов воздушных судов, на которых налетал 17 тысяч часов, пройдя путь от рядового летчика до начальника Кыргызского управления гражданской авиации. В течение 25 лет он работал шеф-пилотом первых руководителей республики.
По его инициативе и при непосредственном содействии в 1973 году во Фрунзе открыли Авиационно-техническое училище, ныне ставшее колледжем, которому присвоили имя прославленного летчика.
В 1966 году Ишембаю Абдраимову в числе первых 27 летчиков присвоено высокое звание заслуженного пилота СССР под №1, в декабре 1994 года он удостоился золотой медали ИКАО, а в мае 1997-го — высшей международной награды — солдатского ордена Жукова.
К 95-летию прославленного летчика выпустили специальную почтовую марку с его портретом, в 2009 году в Бишкеке на стене дома, где жил Ишембай Абдраимов, установили мемориальную доску, а в 2011-м его имя присвоили одной из столичных улиц.
Первый диктор Кыргызской гражданской авиации Тлеухор Бошумова вспоминает, как Ишембай Абдраимов взял на себя смелость заказать специальную форму для встречи высокопоставленных гостей.
Форма у всего Аэрофлота была стандартная. А Ишембай Абдраимов, обладатель удостоверения заслуженного пилота СССР №1, заказал для встречи первых лиц государства особую — пиджак с вышивкой «Кыргызстан», юбку и пилотку голубого цвета, белые перчатки.
Тлеухор Бошумова
первый диктор Кыргызстана
Именно Ишембай Абдраимов выбирал место для строительства аэропорта «Манас». Он исследовал местность на самолете, выбирая место для взлетно–посадочной полосы.
Под управлением первого кыргызского летчика Ишембая Абдраимова в Кыргызстане построили аэропорт I класса. В период его руководства Кыргызским управлением гражданской авиации возвели 86 авиационных объектов — аэропорты, взлетно-посадочные полосы, мелкие аэродромы, сельскохозяйственные, спортивные, военные и вертолетные площадки.
Сама Тлеухор Бошумова практически всю свою жизнь отдала авиации. В 1964 году она решила поступить в летное училище на курсы бортпроводников. Но ей сказали, что набор окончен, и предложили для начала стать диктором. Позже обещали перевести в стюардессы. Так Тлеухор Бошумова стала первым диктором гражданской авиации. Именно она первой на борту воздушного лайнера в 1964 году стала объявлять информацию для пассажиров на кыргызском языке.
В 1965 году она все же «перевелась летать» и стала стюардессой. Всего в небе провела 17 лет, налетав более 20 тысяч часов. В общей сложности Тлеухор Бошумова отдала авиации более 50 лет.
Первый полет в качестве стажера я совершила в Минеральные Воды. Сильно хотела спать, но когда меня спросили, как себя чувствую, соврала, что все хорошо. Тяжелая работа: шесть часов на ногах надо обслуживать пассажиров. Мы обязательно носили туфли на высоких каблуках. Не дай бог, командир увидит нас в другой обуви — высадит из самолета.
Тлеухор Бошумова
первый диктор Кыргызстана
Во время полетов бывало всякое. Однажды в Москве студентка оставила ей шестимесячного ребенка. Сама полететь во Фрунзе не могла, сдавала экзамены. Девушка обещала, что по прилете их обязательно встретят, ведь она дала телеграмму.
Прилетаем во Фрунзе, а нас никто не встречает. Хорошо, что я адрес спросила. Приезжаю туда, а дверь открывает ребенок, говорит, что родители ушли на базар. Спросила, есть ли у него тетя в Москве, он ответил, что да. Оставила ребенка, а сама переживала — вдруг что не так. Позже меня нашли родственники девушки, благодарили. Оказывается, телеграмму от мамы ребенка они получили только в семь вечера.
Тлеухор Бошумова
первый диктор Кыргызстана
Перестав летать, она не бросила авиацию и стала сначала наставницей бортпроводников, а затем заведующей детским комбинатом в поселке авиаторов «Манас», начальником социального отдела Кыргызского управления гражданской авиации.
В 2003 году открыла Музей гражданской авиации Кыргызстана, которым руководит до сих пор. Сначала музей располагался в самом аэропорту «Манас», но затем был перенесен в Кыргызский авиационный колледж имени Ишембая Абдраимова.
Руководитель музея гражданской авиации Тлеухор Бошумова
Столице нужен новый аэропорт
Фрунзенский аэропорт проработал недолго. В 1970-х решили строить новый: действующий не мог принимать большие воздушные суда. Да и растущий город все ближе подходил к аэровокзалу.
Интересно, что новую взлетно-посадочную полосу аэропорта в 23 километрах к северо-западу от столицы построили в рекордный срок. Всего за девять месяцев — к 50–летию образования Киргизской ССР и Компартии Киргизии.
Работники передвижной колонны №145
Облицовщики-монтажники за облицовкой здания аэровокзала
Строители аэропорта «Манас» обсуждают ход соцсоревнования
За обсуждением плана строительства аэропорта «Манас»
Стротиельство здания аэровокзала аэропорта «Манас»
Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас»
Протяженность новой ВПП составила 4,2 тысячи метров. Она и сейчас считается самой современной в Центральной Азии. Имя «новорожденному» аэропорту дал в 1980 году известный писатель Чингиз Айтматов в честь великого героя кыргызского эпоса «Манас».
В эксплуатацию новую полосу сдали 23 октября 1974-го. Первым приземлившимся на ней самолетом стал Ил-62. На его борту находился председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. С тех пор сюда стали прилетать регулярные самолеты Москва — Фрунзе-новый.
Для строителей аэропорта создали поселок Фрунзе-новый, позже переименованный в Манас. Все это время параллельно с новым аэропортом работал и Фрунзенский.
Открытие аэропорта «Манас» планировали к Дню гражданской авиации, но руководитель стройки Элис Сатаркулов сдал объект досрочно — 4 мая 1975 года. Именно этот день считается днем рождения нового аэропорта Фрунзе-Бишкека.
4 мая 1975 года открыли и первый регулярный рейс №613-614, выполняющий полеты по маршруту Москва «Домодедово» — Фрунзе «Манас». Это был первый беспосадочный перелет в истории авиации Кыргызстана. Рейс выполнялся до октября 1981-го.
Здание аэровокзала нового аэропорта «Манас»
Внутренний вид нового аэропорта
Внешний вид нового здания аэровокзала
Вычислительный центр авиаметеорологического центра «Манаса»
Пассажиры идут на посадку
Первый беспосадочный перелет Фрунзе-Москва состоялся в 1975 году
Первым в новом аэропорту «Манас» приземлился Ил-62 с Алексеем Косыгиным на борту
В зале ожидания аэропорта «Манас»
В октябре 1981 года все самолеты перелетели из аэропорта «Фрунзе» в «Манас». Старый аэропорт закрыли. Элиса Сатаркулова назначили первым начальником аэропорта «Манас». Численность его сотрудников в 1975-1981 годы составляла всего 80 человек.
Хроника катастроф
Есть в истории аэропорта «Манас» и печальные страницы. Первое авиационное происшествие случилось через два года после открытия новой взлетно-посадочной полосы.
В 1976 году экипаж Ил-18, выполнявший учебный полет, не справился с уходом на второй круг, и самолет рухнул на землю. Погибли все, кто был на борту: шесть членов экипажа.
В 1989 году у самолета Як-40 при посадке не вышли шасси, и он сел на брюхо. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал.
Следующее авиапроисшествие случилось в октябре 2002 года. Ил-62 авиакомпании «Третьяково» при посадке выкатился за пределы ВПП и разрушился. Причина — многочисленные грубые ошибки экипажа. Никто из 11 находившихся на борту людей не погиб.
17 декабря 2002 года в аэропорту «Манас» совершил аварийную посадку истребитель ВВС Норвегии F-16 Falcon. У него отвалилось заднее шасси, и он несколько десятков метров проехал на брюхе. Пилот не пострадал.
В 2006 году Ту-154 при взлете задел крылом только что приземлившийся военный танкер KC-135 американских ВВС, который от столкновения загорелся. Танкер полностью уничтожен, а Ту-154, потеряв 2,5 метра крыла, смог взлететь, развернуться и успешно приземлиться. На борту гражданского самолета было 52 пассажира и девять членов экипажа, в военном — три летчика. В авиационном происшествии, едва не ставшем катастрофой, никто не пострадал.
24 августа 2008 года авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Itek Air, совершавший рейс Бишкек — Тегеран, из-за технических неполадок не смог набрать высоту и, совершая маневр для возврата в аэропорт, упал в десяти километрах от него — в районе села Джаны-Джер. Из 90 пассажиров, в числе которых были 17 членов сборной Кыргызстана по баскетболу, погибли 64. Виновными признали оставшихся в живых командира экипажа и второго пилота. Они получили по пять лет лишения свободы.
16 января 2017 года. При посадке, не долетев 500 метров до полосы аэропорта «Манас», грузовой самолет турецких авиалиний упал на дачный поселок. Погибли 35 кыргызстанцев и четыре члена экипажа.
1 марта 2018 года в аэропорту «Манас» совершил аварийную посадку самолет, летевший в Баткен. Пилоты запросили через диспетчеров аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Никто из 96 пассажиров не пострадал.
Независимый «Манас»
В 1992 году указом президента Кыргызстана авиационная гавань вошла в состав Национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору». Через год Кыргызстан стал полноправным членом Международной организации гражданской авиации (ICAO — International Civil Aviation Organization).
Первый международный рейс из главного аэропорта независимого Кыргызстана совершен в октябре 1994 года. Это полет по маршруту Бишкек — Стамбул.
В 2001 году завершена процедура разгосударствления АО Национальная авиакомпания «Кыргызстан аба жолдору». Появились три самостоятельные структуры: АО «Национальный авиаперевозчик «Кыргызстан аба жолдору», АО «Международный аэропорт «Манас» и ГП «Кыргызаэронавигация».
Самолеты Ту-154 и Як-40 в аэропорту «Манас»
Внешний вид аэропорта «Манас»
Внутренний вид аэровокзала «Манас»
В апреле 2001 года Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» выделилось в самостоятельное предприятие. С 15 мая начало самостоятельный бизнес как юридическое лицо.
Сегодня в структуру ОАО «МАМ» входят пять международных и шесть региональных аэропортов. Статус международных имеют «Манас», «Ош», «Иссык-Куль», «Каракол» и «Баткен». Остальные являются региональными аэропортами на внутренних воздушных линиях — «Джалал-Абад», «Раззаков», «Кербен», «Казарман», «Нарын» и «Талас».
С развитием туристической отрасли увеличился пассажиропоток на международных авиалиниях. Если в 2013 году аэропорт обслужил около 2 миллионов пассажиров, то в 2025-м — около 5 миллионов.
В международные аэропорты выполняют регулярные рейсы 32 авиакомпании — 5 отечественных и 27 зарубежных.
Новый терминал аэропорта «Манас»
Внешний вид аэропорта «Манас»
Аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас»
Международный аэропорт «Манас» — главный авиационный узел Кыргызской Республики. Он обеспечивает внутренние и международные авиаперевозки, связывая Кыргызстан с государствами Европы, Азии и Ближнего Востока.
«Манас» играет ключевую роль в развитии туризма, экономики и инвестиционной привлекательности страны, обеспечивая высокий уровень безопасности полетов и качественное обслуживание пассажиров. Из международного аэропорта во все 10 аэропортов страны рейсы выполняет государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс».
В «Манасе» завершается масштабная реконструкция аэровокзала. После обновления здание разделят на две зоны — для международных рейсов и направлений ЕАЭС. Общая площадь аэропорта увеличится до 60 тысяч квадратных метров. Напротив главного здания строят многоуровневую парковку на 650 машин с надземной галереей к терминалу. В новых зонах предусмотрены лифты, эскалаторы и условия для маломобильных пассажиров. В аэропорту полностью обновят оборудование, включая багажные ленты, а количество стоек регистрации увеличится с 26 до 70.
Планируется строительство дополнительной 1,5-километровой дороги к «Манасу» — от Васильевского тракта до парковки аэропорта, где будут тротуары, освещение, ирригационная система и парковочные зоны. Предусмотрен открытый паркинг перед аэровокзалом.