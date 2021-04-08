Убийство Айзады Канатбековой. Глава ГУВД Бишкека не намерен подавать в отставку

Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев не собирается уходить в отставку после жестокого убийства Айзады Канатбековой. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам главы столичной милиции, сейчас идет проверка со стороны службы внутренних расследований МВД.

«Я должен раскрыть это дело», — сказал Бакыт Матмусаев.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.