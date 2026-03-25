Происшествия

Обман на 4 миллиона сомов: в Бишкеке задержали продавщицу «золота»

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму более 4 миллионов сомов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

С заявлением в милицию обратилась гражданка, которая указала, что в июне 2025 года женщина под предлогом продажи золотых изделий, якобы привезенных из Турции, завладела ее деньгами в размере 4 миллиона 129 тысяч 300 сомов и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ГУВД
Фото ГУВД
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую. Ею оказалась женщина 1970 года рождения. Ее водворили в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют возможную причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

В милиции призывают граждан быть осторожными при совершении сделок с крупными суммами и не доверять малознакомым лицам.
