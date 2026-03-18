Крупнейшую сеть интернет-мошенников разоблачили в Бишкеке: 180 фигурантов

Сотрудники милиции Бишкека пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным правоохранителей, участники схемы действовали по заранее распределенным ролям. В группу входили так называемые дропперы — лица, на чьи банковские счета поступали похищенные средства, дроповод — координатор действий, а также лица, занимавшиеся массовой активацией SIM-карт для регистрации аккаунтов и совершения мошеннических звонков.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и госструктур, вводили граждан в заблуждение и убеждали переводить деньги на подконтрольные счета. После поступления средства оперативно обналичивались или переводились дальше для сокрытия следов.

С начала года милиция установила и доставила в отделения более 180 человек, из которых свыше 30 привлечены к уголовной ответственности. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и другие доказательства.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы и общий ущерб.

В ГУВД напомнили, что передача банковских карт, счетов и кодов третьим лицам является нарушением закона и часто используется в мошеннических схемах. Граждан призывают не доверять подобным предложениям и при их поступлении обращаться по номеру 102.
