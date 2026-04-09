Смена власти в Аламединском районе: назначен новый аким

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение о кадровых изменениях в Аламединском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Урмат Айтиев назначен главой государственной администрации — акимом района.

Другим распоряжением Азамат Эргешов освобожден от занимаемой должности.

Азамат Эргешов возглавлял район с 2024 года, ранее работал инспектором отдела контроля исполнения решений президента и кабмина.

Он также считался одним из самых молодых акимов в стране — родился в 1990 году.

В публичном пространстве Азамат Эргешов нередко становился объектом обсуждений. В частности, в соцсетях обращали внимание на его имидж — необычные очки, спортивный стиль и выезды на инспекции, в том числе на велосипеде.

Кадровые решения приняты в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Законом «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».