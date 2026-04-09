17:53
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Власть

Смена власти в Аламединском районе: назначен новый аким

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение о кадровых изменениях в Аламединском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Урмат Айтиев назначен главой государственной администрации — акимом района.

Другим распоряжением Азамат Эргешов освобожден от занимаемой должности.

из интернета
Фото из интернета

Азамат Эргешов возглавлял район с 2024 года, ранее работал инспектором отдела контроля исполнения решений президента и кабмина.

Он также считался одним из самых молодых акимов в стране — родился в 1990 году.

В публичном пространстве Азамат Эргешов нередко становился объектом обсуждений. В частности, в соцсетях обращали внимание на его имидж — необычные очки, спортивный стиль и выезды на инспекции, в том числе на велосипеде.

Кадровые решения приняты в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Законом «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».
Ссылка: https://24.kg/vlast/369738/
просмотров: 193
Версия для печати
9 апреля, четверг
17:47
Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его назначении послом КР в США Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его на...
17:45
Смена власти в Аламединском районе: назначен новый аким
17:44
В Бишкеке не хватает около 500 водителей автобусов. Зарплаты им обещают повысить
17:25
Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте
17:23
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000