Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму $105 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным правоохранителей, в милицию обратился мужчина, который сообщил, что гражданин А.Э. представлялся знакомым и одноклассником сына одного из высокопоставленных чиновников. Кроме того, он утверждал, что якобы работает в офисе и может решать финансовые вопросы, связанные с налоговыми и другими государственными органами.

Введя потерпевшего в заблуждение, подозреваемый с 17 по 21 февраля получил от него $105 тысяч, пообещав содействие в решении вопросов, после чего скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 40-летнего А.Э., ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Милиция просит граждан, пострадавших от действий задержанного, обратиться по телефонам 0772803038 или 102.