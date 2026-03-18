17:57
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Происшествия

Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму $105 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным правоохранителей, в милицию обратился мужчина, который сообщил, что гражданин А.Э. представлялся знакомым и одноклассником сына одного из высокопоставленных чиновников. Кроме того, он утверждал, что якобы работает в офисе и может решать финансовые вопросы, связанные с налоговыми и другими государственными органами.

ГУВД
Фото ГУВД

Введя потерпевшего в заблуждение, подозреваемый с 17 по 21 февраля получил от него $105 тысяч, пообещав содействие в решении вопросов, после чего скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 40-летнего А.Э., ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Милиция просит граждан, пострадавших от действий задержанного, обратиться по телефонам 0772803038 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366548/
просмотров: 421
Версия для печати
Популярные новости
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве