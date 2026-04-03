Милиция начала проверку по факту жестокого избиения в Токмоке, видео которого ранее распространилось в социальных сетях.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 3 апреля в ходе мониторинга интернета была выявлена запись, где группа лиц избивает мужчину.

Факт зарегистрирован в ОВД Токмока, начата доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего.

По итогам проверки действиям причастных будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.