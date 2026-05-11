Происшествия

Сотрудника ГСИН задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки

Военнослужащего департамента охраны и конвоирования ГСИН подозревают в попытке изнасилования 19-летней девушки в Чуйской области. Информацию подтвердили в ГУВД региона.

По данным милиции, с заявлением обратилась девушка, сообщившая, что в ночь на 8 мая она вместе с подругой познакомилась с двумя молодыми людьми. Позже один из них попытался надругаться над ней в ущелье возле села Кой-Таш.

«Подозреваемый не успел совершить преступление, так как к ним подбежала подруга потерпевшей», — сообщили в милиции.

Подозреваемый — 20-летний С.Б. — задержан и водворен в ИВС.

Следственные действия продолжаются.
