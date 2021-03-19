Адвокат: Мурата Примбердиева не отпускают на обследование

Экс-директора ОАО «Международный аэропорт Манас» Мурата Примбердиева, задержанного по подозрению в коррупции, не отпускают на медицинское обследование. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, Мурата Примбердиева держат в ИВС УВДТ МВД. Несколько дней назад у бывшего директора ОАО «МАМ» случился сердечный приступ.

«Ранее у моего подзащитного удалили щитовидную железу, поэтому есть угроза его здоровью. Несколько дней назад Примбердиеву вызывали скорую помощь. Медики выставили предварительный диагноз: «мерцательная аритмия». Для точной диагностики необходимо аппаратное обследование. Однако руководство ИВС УВДТ не дает такой возможности, несмотря на наши ходатайства и рекомендации врачей. С момента задержания государство обязано гарантировать соответствующие условия содержания и оказание медицинской помощи человеку», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.

По уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултана Белекова отпустили под домашний арест после заключения сделки со следствием.