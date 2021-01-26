Изнасилование подростка в бане. Милиция задержала распространителя фейка

Сотрудники отдела киберугроз службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД выявили 16-летнего жителя Чуйской области, который выложил в соцсети фотографию одного из кыргызстанцев, указав, что это и есть насильник из резонансного видео об изнасиловании в бане. Подростка доставили в милицию. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Уточняется, что 24 января в Сети появилась фотография неизвестного молодого человека, который якобы является насильником несовершеннолетнего. При проверке выяснилось, что молодой человек на фотографии — житель Ленинского района Бишкека, который не имел никакого отношения к снятому на видео преступлению. Установлен и пользователь соцсетей, который распространял фейк. Им оказался 16-летний Т.Ж., житель Чуйской области.

Фото пресс-службы МВД. Молодой человек на снимке не имеет никакого отношения к делу об изнасиловании

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 186 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК КР. Оговоривший бишкекчанина подросток доставлен в следственную службу.

В последнее время участились случаи, когда граждане распространяют ложные сообщения о совершении преступлений в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях. МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.

В ГУВД Бишкека поспешили опровергнуть, что случай произошел в Кыргызстане. «Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия», — сообщили в ведомстве.

В соцсетях также обсуждается похожий случай в Алтайском крае, когда 20-летнего парня осудили на 14 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.