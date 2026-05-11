В Кыргызстане предлагают упростить получение наследства по завещанию

В Кыргызской Республике разработан проект закона «Об актах гражданского состояния», направленный на устранение правовых пробелов и защиту конституционных прав граждан на свободное распоряжение своим имуществом и наследование по завещанию. Инициаторами выступил ряд депутатов.

Законопроект предусматривает создание правового механизма, который позволит гражданам, указанным в завещании, получать копию свидетельства о смерти завещателя даже в том случае, если они не являются его близкими родственниками.

Необходимость внесения изменений обусловлена существующими проблемами правоприменительной практики. В настоящее время, согласно действующим нормам Закона «Об актах гражданского состояния», копия свидетельства о смерти выдается преимущественно близким родственникам умершего. В результате граждане, которым имущество завещано, но которые не входят в круг близких родственников, сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении наследства.

«На практике это приводит к ситуациям, когда наследник по завещанию не может предоставить нотариусу свидетельство о смерти для открытия наследственного дела, поскольку уполномоченные государственные органы отказывают ему в выдаче данного документа. Таким образом, фактически ограничивается реализация права гражданина на получение наследства, предусмотренного завещанием», — отмечается в документе.

Разработчики законопроекта отмечают, что подобные ограничения затрагивают не только права наследников, но и права самого завещателя, который в соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом имеет право самостоятельно определять круг наследников и распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению.

В соответствии со статьями 15 и 40 Конституции, а также с нормами Гражданского кодекса каждому гражданину гарантируется право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе передавать его по наследству любым лицам, независимо от степени родства.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 9 Закона «Об актах гражданского состояния» нормой, предоставляющей право лицам, предъявившим нотариально удостоверенное завещание, получать копию свидетельства о смерти завещателя.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит устранить существующие административные барьеры, обеспечить полноценную реализацию наследственных прав граждан и укрепить гарантии защиты частной собственности в КР.