Военные Кыргызстана участвуют в международных учениях «Эфес-2026» в Турции

Военнослужащие Кыргызстана участвуют в международных учениях «Эфес-2026», проходящих в Измире.

Как сообщили в Минобороны, на учения направили военнослужащих войсковой части 35524 Южно-Западного оперативного командования. Маневры проходят на полигоне «Картал» с 20 апреля по 21 мая. В них участвуют военные контингенты из 17 государств.

Основная цель учений — укрепление международного военного сотрудничества и обмен опытом между армиями разных стран.

В рамках подготовки организовано 28 учебных тренировок, посвященных современным методам ведения боевых действий и применению новых технологий.

Сейчас участники готовятся к активной фазе международных учений.
