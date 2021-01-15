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Происшествия

Финпол выявил в Бишкеке еще один склад с кондитерской просрочкой

Сотрудниками Финансовой полиции обнаружен очередной склад, на котором хранилось большое количество просроченной кондитерской продукции сроком годности до 2017-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«На складе обнаружены и изъяты печати для перебивки даты выпуска на упаковках, а также продукция без фактического срока годности. Склад с просроченной продукцией опечатан. Ведется следствие, ход которого взят на контроль председателем ГСБЭП Сыймыком Жапыкеевым», — сообщает ведомство.

Напомним, один из таких же складов с большим количеством просроченных новогодних подарков для детей был выявлен Финполом в Бишкеке в конце декабря 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180086/
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