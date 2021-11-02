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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Экс-руководитель аппарата правительства не признает вину

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

Суд перешел к допросу обвиняемого. В ходе заседания Бактыбек Калмуратов заявил, что вину свою не признает. С потерпевшим, по словам Калмуратова, он знаком больше 15 лет.

«Мы с Эмиром Эмилькановым знакомы со школы, у нас общие друзья, неплохие отношения. С Эмилем Жамгырчиевым я познакомился в аппарате правительства. На тот момент он курировал нормативно-правовую базу. Я с ним сталкивался только по работе. Эмир Эмильканов часто приходил ко мне на работу, приносил еду, поскольку мы допоздна работали. В июне 2018 года он сказал, что у него проблемы, спрашивал, что можно сделать. Я посоветовал ему найти адвоката. По утиному филе я сразу сказал, что это резонансное дело. Позже Эмир сказал, что он не является хозяином груза. В части того, что он несколько раз передавал деньги мне, то да, я подтверждаю, что занимал у него их. Сумма действительно выросла до $50 тысяч. Но я не мог у друга вымогать деньги», — сказал Бактыбек Калмуратов.

Обвиняемый добавил, что удивился, когда узнал о том, что вместе с ним по делу проходит Эмиль Жамгырчиев.

«Я уверен в своей невиновности. Меня сначала отстранили от занимаемой должности, а затем я сам пришел уволиться. С Жамгырчиевым увиделся на третьем этаже в здании ГКНБ, когда меня задержали. С ним даже не разговаривал», — сказал Бактыбек Калмуратов.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова обвиняют в получении взятки у бизнесмена за положительное решение вопросов по уголовному делу о контрабанде. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. В суде потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212419/
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