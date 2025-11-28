В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»

В Кыргызстане пресечена преступная схема по ввозу и продаже просроченных продуктов под видом «элитной импортной продукции». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, основатель ООО «Корзинка 312» З.С.Н. в течение нескольких лет завозил из-за рубежа уцененные и просроченные товары, затем перепаковывал их и продавал как «эксклюзивные европейские деликатесы». Через крупные рынки, кафе и рестораны эти изделия попадали к потребителям.

Во время обысков на складах в Бишкеке обнаружили большую партию просроченных продуктов, лабораторию для подмены сроков годности и изготовленные заранее поддельные этикетки.

Как сообщили в спецслужбе, 27 ноября вся изъятая продукция была уничтожена с соблюдением экологических требований.

ГКНБ и Министерство природных ресурсов призвали бизнес отказаться от теневых схем и продавать только качественные и сертифицированные товары.