12:54
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»

В Кыргызстане пресечена преступная схема по ввозу и продаже просроченных продуктов под видом «элитной импортной продукции». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, основатель ООО «Корзинка 312» З.С.Н. в течение нескольких лет завозил из-за рубежа уцененные и просроченные товары, затем перепаковывал их и продавал как «эксклюзивные европейские деликатесы». Через крупные рынки, кафе и рестораны эти изделия попадали к потребителям.

Во время обысков на складах в Бишкеке обнаружили большую партию просроченных продуктов, лабораторию для подмены сроков годности и изготовленные заранее поддельные этикетки.

Как сообщили в спецслужбе, 27 ноября вся изъятая продукция была уничтожена с соблюдением экологических требований.

ГКНБ и Министерство природных ресурсов призвали бизнес отказаться от теневых схем и продавать только качественные и сертифицированные товары.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352637/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ и Минприроды уничтожили крупную партию просроченных продуктов
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»
ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Задержан замначальника ошского филиала Госагентства по земельным ресурсам
Финансировал группировку Дженго: в Ноокате задержан бывший глава айыл окмоту
ГКНБ выявил незаконную выдачу поддельных транскриптов в КГТУ имени Раззакова
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам задержали в Кыргызстане
Опубликовано видео задержания руководства KAV&KEV. ГКНБ раскрыл подробности дела
Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Подкуп голосов: милиция объявила в&nbsp;розыск родственников кандидата в&nbsp;депутаты Подкуп голосов: милиция объявила в розыск родственников кандидата в депутаты
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
12:48
Правительство РФ одобрило соглашение с Саудовской Аравией о безвизовом режиме Правительство РФ одобрило соглашение с Саудовской Арави...
12:30
В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку
12:26
В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
12:19
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
12:11
В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники