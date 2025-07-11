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Просрочку выдавали за элитные деликатесы. ГКНБ пресек ввоз в КР контрафакта

Спецслужбами выявлена и пресечена преступная схема систематического ввоза, подделки и реализации просроченных продуктов питания под видом элитной импортной продукции. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР. 

Установлено, что ОсОО «Корзинка», функционирующее на рынке более 10 лет под вывеской премиального гастромаркета, учредителем которого являлся 37-летний З.С.Н., в течение 5–6 лет ввозил на территорию страны просроченные продукты питания, закупаемые за границей по заниженной стоимости.

«Указанное лицо в сговоре с иностранными поставщиками приобретало товары, подлежащие утилизации, и оформлял их как свежие и эксклюзивные. Продукция поступала в страну в составе смешанных грузов, вместе с товарами, пригодными к употреблению, что затрудняло контроль на этапе ввоза. Продукты представлялись как европейские — итальянские соусы, сыры, морепродукты, деликатесы, растительные масла и другие пищевые продукты, но в действительности являлись фальсификатом, представляющим угрозу здоровью граждан», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что основными покупателями этой продукции стали крупные рынки по всей республике, элитные кафе, рестораны и кофейни Бишкека, где просроченные продукты попадали на столы потребителей под видом безопасных деликатесов.

Во время обысков на складах компании в Бишкеке были обнаружены большие партии просроченной и поддельной продукции, лаборатория по перемаркировке сроков хранения, оргтехника и материалы для фальсификации оригинальных этикеток, документация, указывающая на массовый сбыт через торговые сети и онлайн-платформы. Вся деятельность компании приостановлена, помещения опечатаны.

Таким образом, учредитель сети магазинов «Корзинка» З.С.Н., директор Р.С.В и заведующий магазином С.О.В. задержаны и водворены в СИЗО № 1. Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других участников противоправной схемы и налоговая проверка. 

В ГКНБ добавили, что Кыргызстан — не свалка для иностранных списанных продуктов. Попытки маскировать просроченный товар под «премиум» — это преступление против здоровья граждан.

 Кроме того, спецслужбы дали несколько рекомендаций для предпринимателей:

— немедленно проверить своих поставщиков — особенно тех, кто предлагает «эксклюзив» по заниженным ценам, без полного пакета документов;

— отказаться от закупок у посредников с сомнительной репутацией;

— отдавать приоритет продукции отечественных производителей, работающих в рамках закона;

— затребовать лабораторные сертификаты, ветеринарные и фитосанитарные справки, оригиналы импортных деклараций;

— покупатель в кафе или ресторане должен быть уверен, что платит не за подделку, а за качество.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335920/
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