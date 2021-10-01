Оборот 2 миллиона сомов в сутки. В городе Ош выявлен подпольный цех с просрочкой

В городе Ош выявлен факт хранения и реализации особо крупной партии просроченных продуктов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что в складских помещениях хранились и в дальнейшем реализовывались различные просроченные товары, принадлежащие ОсОО R.G. Company и ОсОО «М.И. Компани». Просроченная продукция поступала из России и Казахстана, а также из Бишкека», — говорится в сообщении.

30 сентября при обыске складских помещений подтвердились факты перебивки даты срока годности на упаковках детского питания, конфет, печенья, тортов, молочной продукции. Изменения вносились при помощи химических средств.

Фото пресс-центра ГКНБ. Склад с просроченной продукцией

Отмечается также, что при получении просроченных товаров сотрудники компаний на случай каких-либо проверок со стороны государственных органов фиктивно составляли акт приема-передачи для утилизации товара. По предварительным подсчетам, теневой оборот компаний составлял больше 2 миллионов сомов в сутки.