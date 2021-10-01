Оборот 2 миллиона сомов в сутки. В городе Ош выявлен подпольный цех с просрочкой

В городе Ош выявлен факт хранения и реализации особо крупной партии просроченных продуктов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
«Установлено, что в складских помещениях хранились и в дальнейшем реализовывались различные просроченные товары, принадлежащие ОсОО R.G. Company и ОсОО «М.И. Компани». Просроченная продукция поступала из России и Казахстана, а также из Бишкека», — говорится в сообщении.
30 сентября при обыске складских помещений подтвердились факты перебивки даты срока годности на упаковках детского питания, конфет, печенья, тортов, молочной продукции. Изменения вносились при помощи химических средств.
Отмечается также, что при получении просроченных товаров сотрудники компаний на случай каких-либо проверок со стороны государственных органов фиктивно составляли акт приема-передачи для утилизации товара. По предварительным подсчетам, теневой оборот компаний составлял больше 2 миллионов сомов в сутки.