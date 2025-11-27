17:58
Общество

ГКНБ и Минприроды уничтожили крупную партию просроченных продуктов

ГКНБ и Минприроды приступили к экологически безопасной утилизации крупной партии просроченных продуктов питания. Речь идет о товарах, изъятых в ходе спецоперации спецслужб по пресечению схемы ввоза и реализации фальсифицированной продукции. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

Вся изъятая продукция находится под совместным контролем ведомств. Уничтожение проходит с соблюдением экологических норм, чтобы исключить вред для окружающей среды.

После обнаружения просроченных товаров на складах Бишкека ГКНБ инициировал государственную экологическую экспертизу. Минприроды оперативно сформировало экспертную комиссию, которая дала положительное заключение на выбранные метод и место утилизации.

Как проходит уничтожение:

  • жидкие продукты (масла, соусы) обезвреживают методом ощелачивания — их смешивают с известняком. После лабораторного анализа раствор направляют в централизованную канализацию;
  • пластиковую и стеклянную тару отправляют на перерабатывающие предприятия;
  • жестяную тару передают в металлолом;
  • не пригодные для переработки отходы и упаковку сжигают в специальной печи или захоранивают на полигоне ТБО.

В госкомитете подчеркнули: Кыргызстан не должен становиться свалкой для просроченной импортной продукции. «Попытки выдавать списанный товар за «премиум» — это преступление против здоровья граждан. Каждый, кто наживается на доверии людей, понесет ответственность по закону», — заявили там.

ГКНБ и Минприроды настоятельно рекомендуют предпринимателям проверять поставщиков, особенно тех, кто предлагает «эксклюзив» по заниженным ценам и без полного пакета документов. Ведомства призывают отдавать приоритет отечественным производителям, требовать лабораторные сертификаты и импортные декларации.

«Покупатель в кафе или ресторане должен быть уверен, что платит за качество, а не за подделку. Сегодня — претензии к поставщику, завтра — уголовное дело против вас», — добавили в спецслужбах.
