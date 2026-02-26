Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан

Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли попытку ввоза в Кыргызстан кондитерских изделий с истекшим сроком годности. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

При осмотре грузового автомобиля инспекторы обнаружили 4 тысячи 179 коробок просроченных сладостей. Общий вес груза составил около 11 тонн, хотя в сопроводительных документах перевозчик указал лишь 7 тонн.









Помимо испорченных продуктов питания, в машине находились и другие незадекларированные товары:

краски и грунтовки;

противоморозные добавки и ускорители;

гидроизоляционные материалы;

арматура.

Сотрудники ГНС составили акты на месте задержания. Они опломбировали автотранспорт и временно разместили его на штрафной стоянке. Налоговая служба передала все материалы в правоохранительные органы для принятия мер.